Журналист Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России над США в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею.

«Какие же молодцы наши юные хоккеисты. Гордость и слава. Но это только первая высота. Чтобы взять титул чемпионов мира, надо очень сильно постараться», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6.

По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Следующий матч на турнире российская сборная проведет в ночь на 29 апреля со сборной Финляндии, игра стартует в 00.00 по московскому времени.

Ранее сборная России победила США на старте ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.