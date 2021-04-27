Капризов признан первой российской звездой недели в НХЛ

Русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала тройку лучших российских игроков недели.

Первой звездой признан нападающий «Миннесота Уайлд» и главный претендент на «Колдер Трофи» Кирилл Капризов. На счету 23-летнего форварда «дикарей» пять голов в четырех матчах — по этому показателю он обогнал не только всех соотечественников на неделе, но и был лучшим во всей лиге.

Второй звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин: лидер атаки «синерубашечников» в четырех встречах отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Третья звезда недели — голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов. Страж ворот «островитян» сыграл на ноль против «Вашингтон Кэпиталз» и отразил 25 бросков в игре с «Рейнджерс». На счету Варламова пять шатаутов в сезоне, он делит первое место по этому показателю в лиге с Марк-Андре Флери («Вегас Голден Найтс») и Филиппом Грубауэром («Колорадо Эвеланш»).

Ранее сообщалось, что Капризов установил очередной рекорд «Миннесоты» для новичков, отметившись голом в четырех матчах подряд.