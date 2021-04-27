«Спартак» снова поглумился над ЦСКА в Twitter

В Twitter московского «Спартака» появился новый пост по итогам матча с ЦСКА (1:0) в чемпионате России.

Пресс-служба красно-белых подколола армейцев, опубликовав видео единственного гола встречи в исполнении Джордана Ларссона, который в моменте со взятием ворот легко обыграл защитника ЦСКА Георгиея Щенникова. На фоне ролика воспроизведена песня со словами «Просто здравствуй! Просто как дела?» Сопроводил сообщение «Спартак» подписью «Проверили реакцию соперника».

Это не первый скандальный твит «Спартака» в адрес армейцами. После игры в социальных сетях красно-белых появилась запись со словами «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» В ответ Twitter ЦСКА обвинил соперника в неуважении: «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?» Эта ситуация вызвала неоднозначную реакцию, поскольку в адрес «Спартака» последовали многочисленные высказывания и комментарии о том, что официальным ресурсам клубам не стоит подобным образом вести себя в соцсетях, проявляя явное неуважение к оппоненту.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев резко раскритиковал «Спартак» за твит в адрес армейцев про «конюшню», призвав вмешаться в ситуацию комиссию по этике.