Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки фанатов ЦСКА и «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело из-за драки фанатов ЦСКА и «Спартака» перед матчем 27-го тура РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

150 болельщиков московских команд устроили драку в районе Орехово-Зуевского проезда. В потасовке участвовали представители крупных фанатских объединений с обеих сторон.

Дело было возбуждено по статье «Хулиганство». В полицию обратились жители Орехово-Зуевского проспекта, где и произошел инцидент. Полицейские нашли на месте происшествия 31 футболку белого цвета, четыре капы, балаклаву и строительные перчатки. В больницу никто из участников драки не обращался, хотя говорилось о том, что некоторые фанаты получили в драке серьезные травмы.

Болельщики не поделили кусок стены, на которой они рисуют граффити. Изначально там были рисунки в поддержку красно-белых, но в ночь на 25 апреля фанаты армейцев приехали его перерисовывать. Там их ожидали поклонники красно-белых.

Ранее сообщалось, что стала известна причина массовой драки между фанатами «Спартака» и ЦСКА.