Стала известна причина массовой драки между фанатами «Спартака» и ЦСКА

Стала известна причина массовой драки между фанатами московского «Спартака» и столичного ЦСКА.

Telegram-канал «Мутко против» утверждает, что болельщики не поделили кусок стены, на которой они рисуют граффити. Изначально там были рисунки в поддержку красно-белых, но в ночь на 25 апреля фанаты армейцев приехали его перерисовывать. Там их ожидали поклонники красно-белых.

Интересно, что Sport24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает, что информация о драке не соответствует действительности.

«Серьезных правонарушений в Нижегородском районе не зафиксировано. Заявлений из медицинских учреждений о получении телесных повреждений в Орехово-Зуевском проезде от граждан не поступало», — сообщили в пресс-службе.

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47 очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – армейцы расположились на пятой строчке. В рамках чемпионата России «Спартак» в последний раз обыгрывал ЦСКА 19 августа 2019 года (3:2).

Ранее сообщалось о том, что фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в Москве.