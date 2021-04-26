Олимпийский чемпион Кожевников назвал ключевое условие успеха россиян на ЮЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников поделился ожиданиями от выступления сборной России на юниорском чемпионате мира в США. Он подчеркнул, что ключом к успеху является тренерская работа и должный настрой молодых хоккеистов.

«Раньше все соперники готовились к тому, что российский хоккей что-то покажет. И в нашем характере должна быть одна вещь: собраться и доказать, что мы — сильная команда. От нас, возможно, хотят сразу что-то получить? Ну, получат, я думаю. Возрастная категория здесь не должна иметь значения. Но «молодежка» — это эмоции, душа и отношение такое, что все будет так, как настроит тренер.

Наши первые соперники — американцы, но здесь неважно, в каком они составе, состоянии. Поверьте, никто еще не знает никого! Главное — тренерский настрой. И нужно смотреть, как будет складываться игра в первом периоде. Потому что какая разница, против кого играть? Конечно, американцы были всегда своего рода раздражителем. И если бы мы играли с, условно говоря, белорусами, все было бы несколько иначе. Но не стоит говорить, что исход этого матча может предопределить дальнейшее выступление нашей команды. Все-таки это юниорское первенство мира. В случае неудачи ребята станут злее, будут бороться за то, чтобы выиграть все остальные матчи. «Молодежка» — это ведь вещь необъяснимая. Сегодня могут выиграть 10:0, а завтра — проиграть 0:2», — заявил Кожевников «Газете.Ru».

Прославленный хоккеист также высказался о скандальной истории вокруг капитана юниорской сборной Ивана Мирошниченко, которого сперва отказывались пускать в США, но потом все же разрешили въезд. По мнению специалиста, американцы пытались оказать давление на нашу команду.

«Наверное, это была попытка запугать. Нельзя же просто так человека не пускать, у него ведь есть все визы. Якобы что-то про него нашли – не иначе, решили, что он агент Путина, который приедет и развалит всю систему», — иронически высказался Кожевников.

Юниорский чемпионат мира-2021 пройдет с 27 апреля по 7 мая в американских городах Фриско и Плейно, штат Техас. Сборная России выступит в группе В, нашим первым соперником станет США. Игра состоится 27 апреля и начнется в 04.00 мск. Также на групповом этапе россияне сыграют с Финляндией, Чехией и Германией.

Ранее сообщалось, что известный тренер Федор Канарейкин призвал российских юниоров доказать свою состоятельность на турнире в США.