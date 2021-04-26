Онопко не согласился с удалением Ахметова в матче со «Спартаком»

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал эпизод с удалением игрока красно-синих Ильзата Ахметова в матче против столичного «Спартака», передает «Чемпионат.com».

«Надо было показать желтую карточку, но точно не красную. Кукуян ведь даже желтую не хотел показывать. Арбитры на VAR должны были помочь главному судье, но Карасев подвел Кукуяна», — сказал Онопко.

Напомним, «Спартак» победил со счетом 1:0. Единственный гол в дерби забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

Ранее «Спартак» выложил трогательную фотографию после матча с ЦСКА.