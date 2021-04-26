«Спартак» выложил трогательную фотографию после матча с ЦСКА

Московский «Спартак» выложил в Instagram трогательную фотографию после дерби с ЦСКА.

На снимке полузащитник красно-белых Алекс Крал обнимается со своим отцом.

«Самое милое, что вы увидите сегодня. Алекс Крал с отцом после «Спартак» — ЦСКА», — гласит подпись к фото.

Напомним, подопечные Доменико Тедеско победили со счетом 1:0. Единственный гол в дерби забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют с тульским «Арсеналом».

Ранее экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев резко раскритиковал столичный «Спартак» за твит в адрес армейцев после очной встречи команд.