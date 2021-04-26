«Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам матча с «Химками»

Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча с «Химкми», которые произошли на 79-й и 82-й минутах в штрафной химчан.

Бело-голубые считают, что в этих случаях судья должен был назначить пенальти.

«Мы рассчитываем на то, что в результате проводимых реформ судейство станет объективным и последовательным. Надеемся на адекватную оценку ЭСК работы судейской бригады Евгения Кукуляка», — говорится в заявлении «Динамо» на официальном сайте команды.

Напомним, «Динамо» проиграло со счетом 0:1.

Бело-голубые идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 баллов. В следующем матче подопечные Сандро Шварца встретятся на выезде с казанским «Рубином». Команды выйдут на поле 1 мая в 14.00 по московскому времени.

Клуб из Московской области занимает восьмое место, набрав 41 очко. В следующем туре химчане сыграют дома против екатеринбургского «Урала». Встреча пройдет 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал судейство Сергея Кукуляка в матче между бело-голубыми и подмосковными «Химками»