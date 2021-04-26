Боец Магомедшарипов исключен из рейтинга полулегковесов UFC
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов исключен из рейтинга полулегковесов промоушена.
Спортсмен выпал из списка по причине длительной неактивности.
Россиянин занимал третью строчку в рейтинге.
В профессиональной карьере Магомед провел 19 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Последний бой он провел 9 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей над представителем США Кэлвином Каттаром.
Стоит отметить, что в 2020 году спортсмен не выходил в октагон из-за того, что его поединок против мексиканца Яира Родригеса дважды сорвался.
Президент UFC Дана Уайт еще в январе говорил, что промоушен постарается предоставить Магомедшарипову соперника, а от боя с Родригесом, возможно, придется отказаться.
Первый бой Забит провел 9 мая 2012 года, одолев Жумагельды Жетписбаева из Казахстана.
Ранее Магомедшарипов прокомментировал совместное фото с Хабибом.