Норвежский лыжник пожаловался на оскорбления от россиян в соцсетях

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен пожаловался на оскорбления от россиян в социальных сетях, передает Dagbladet.

«Меня называют и астматиком, и педофилом. В основном это про астму и обман. Да, после чемпионата мира было много негатива. Некоторые российские фанаты считают, что все купил король Харальд», — сказал Иверсен.

Также Иверсен отметил, что он не боится угроз.

«Это спорт, и здесь должны быть эмоции», — добавил он.

Напомним, на финишной прямой марафонской гонки, которая прошла 7 марта, Йоханнес Клебо потерял равновесие и толкнул Александра Большунова. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

Ранее норвежский лыжник Эмиль Иверсен усомнился в нейтральности формы сборной России на предстоящие Олимпийские игры 2020 года в Токио.