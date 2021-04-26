Голкипер «Тампы» Василевский одержал 28-ю победу в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» в присутствии 4 200 зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Мэттью Джозеф, Алекс Барре-Буле и Виктор Хедман.

У проигравшей команды отличились Михаил Григоренко и Эрик Робинсон, оформивший дубль.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22-х и одержал 28-ю победу в сезоне и упрочил лидерство по данному показателю.

После этого успеха «Тампа» набрала 66 очков и сохранила за собой третью строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ.



«Жакеты» с 40 баллами остались на последней позиции.

Ранее сообщалось, что глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил вероятность приезда игроков из НХЛ на чемпионат мира 2021 года.