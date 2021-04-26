Фигуристка Косторная восстановила тройной аксель

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная восстановила тройной аксель. Соответствующее видео было опубликовано в неофициальном командном аккаунте спортсменки в Instagram.

17-летняя фигуристка исполнила элемент во время шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте. Стоит отметить, что при приземлении Косторная допустила степ-аут.

Напомним, что в июле 2020 года спортсменка приняла решение перейти в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В завершившемся сезоне Косторной не удалось попасть в призы ни на одном соревновании, из-за чего она не выступила ни на финале Гран-При, ни на чемпионате мира в Стокгольме.

По окончании сезона Косторная вернулась в группу Тутберидзе, где будет готовиться к отборочным стартам на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что экс-фигуристка Ирина Роднина оценила перспективы тренера Этери Тутберидзе в парном катании

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