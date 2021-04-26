Акинфеев взял вину за поражение от «Спартака» на себя

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев взял вину за поражение от «Спартака» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на себя.

По его словам, футболисты клуба должны взять на себя ответственность и прервать неудачную серию из трех поражений подряд.

«Мы сегодня проиграли абсолютно закономерно: не было ни одного удара в створ, не было ни момента. Результат закономерен. Очень обидно пропускать такой гол, вина полностью на мне, но так бывает. Через это все нужно проходить, тем более мне уже не 20 лет, я все это проходил и буду проходить.

В любом случае надо идти дальше. Я верю в лучшее, верю, что команда рано или поздно обретет наш армейский дух и те победы, что у нас были, придут», — заявил Акинфеев в интервью клубному телевидению.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе главного тренера Ивицы Олича.