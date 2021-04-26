«Питтсбург» с минимальным счетом переиграл «Бостон» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» с минимальным счетом переиграл «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «ППГ Пэйнтс Арена» в присутствии 4 672 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственную шайбу в третьем периоде на свой счет оформил Джейк Гюнцель, отличившийся с передач Сидни Кросби и Брайана Думулина.

Российский нападающий «Пенс» Евгений Малкин из-за травмы участия в игре не принимал.



После этого успеха подопечные Марка Салливана набрали 67 очков и вышли на первую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

«Мишки» с 60 баллами остались на четвертой позиции, которая дает право сыграть в розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил вероятность приезда игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на чемпионат мира 2021 года.