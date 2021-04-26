Киевское «Динамо» в 16-й раз стало чемпионом Украины по футболу.

Этот успех стал возможен после того, как бело-синие на домашнем поле в матче 23-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) разгромили «Ингулец» со счетом 5:0 и стали недосягаемыми от ближайших преследователей, набрав 58 очков.

Для команды под руководством Мирчи Луческу этот трофей стал 37-м в истории независимой Украины. С 1992 года столичная команда 16 раз становилась чемпионом страны, 12 раз одерживала победу в борьбе за национальный кубок и девять раз над головой поднимала Суперкубок Украины.

За этот же период времени у донецкого «Шахтера» накопилось 35 побед в различных соревнованиях.



Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины динамовцы потерпели всего одно поражение.

Ранее сообщалось, что футбольный стадион «Арена Львов» в скором времени может быть переименован в «Арена Львов» имени Степана Бандеры.