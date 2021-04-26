Губерниев назвал мелковатой перепалку «Спартака» и ЦСКА в Twitter

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал мелковатой перепалку «Спартака» и ЦСКА по окончании матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Twitter. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, твит «Спартака» с текстом: «Привет, конюшня! Ну как твои дела?» выглядит несолидно.

«Конечно, это очень странно — сбиваться на «конюшню». Для солидной команды это мелковато. Думаю, они уже выгнали того, кто это написал. Тут надо во о чем говорить: игра была абсолютно тухлой. Поэтому можно сколько угодно рассуждать об этих приветах, но это все в пользу бедных.

Ответ ЦСКА меня тоже не впечатлил. Без чувства юмора и там, и там. Мне кажется, ребятам нужно быть немного потоньше», — заявил Губерниев.

Ранее защитник «Спартак» Илья Гапонов не стал рассказывать о том, что говорил владелец клуба Леонид Федун в раздевалке после матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА.