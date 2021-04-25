Игрок «Спартака»: после матча с «Уфой», скажем так, Федун хотел нас убить

Защитник «Спартак» Илья Гапонов не стал рассказывать о том, что говорил владелец клуба Леонид Федун в раздевалке после матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА, но вспомнил, что Федун был жутко недоволен после игры с «Уфой», которую «Спартак» проиграл 0:3.

«Не буду говорить, что нам объявил Федун в раздевалке. А после матча с «Уфой», скажем так, он хотел нас убить», — сказал Гапонов после матча.

Единственный гол в дерби на 51-й минует забил Джордан Ларссон.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев. Удаление Ахметова вызвало много споров по ходу и после матча. По мнению многих экспертов, игрок ЦСКА сыграл в мяч.

«Спартак» идет на третьем месте в РПЛ и проигрывает «Зениту» восемь очков.

Ранее стало известно, что говорили после победы «Спартака».