Россияне Емелин, Акиев и Евлоев стали чемпионами Европы по греко-римской борьбе

В заключительный день чемпионата Европы в польской Варшаве российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали.

Чемпион мира Сергей Емелин одержал победу в весовой категории до 60 кг, поборов в финале турка Керема Камала – 4:1.

Адлан Акиев первенствовал в весе до 82 кг, поборов в финале Радика Кулиева из Беларуси – 11:1.

Двукратный чемпион мира Муса Евлоев выиграл финальную схватку в категории до 97 кг, взяв верх над венгром Балашом Кишем — 8:0.

Греко-римская борьба. Чемпионат Европы. Варшава, Польша

До 60 кг

1. Сергей Емелин (Россия).

2. Керем Камал (Турция).

3. Разван Арнаут (Румыния) и Виктор Петрик (Украина).

До 82 кг

1. Адлан Акиев (Россия).

2. Радик Кулиев (Беларусь).

3. Айвенго Рикадзе (Грузия) и Ханнес Вагнер (Германия).

До 97 кг

1. Муса Евлоев (Россия).

2. Балаш Киш (Венгрия).

3. Николоз Кахелашвили (Италия) и Николай Стодуб (Беларусь).

Всего борцы греко-римского стиля принесли в копилку сборной России пять золотых медалей. Ранее Эмин Сефершаев (весовая категория до 55 кг) со счетом 7:0 уверенно победил Экрема Озтюрка из Турции. Еще одно золото принес России Жамболат Локьяев (до 63 кг) — его победа тоже получилась «сухой» (5:0), а соперником был Талех Маммадов из Азербайджана.