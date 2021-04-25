Россияне Емелин, Акиев и Евлоев стали чемпионами Европы по греко-римской борьбе
В заключительный день чемпионата Европы в польской Варшаве российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали.
Чемпион мира Сергей Емелин одержал победу в весовой категории до 60 кг, поборов в финале турка Керема Камала – 4:1.
Адлан Акиев первенствовал в весе до 82 кг, поборов в финале Радика Кулиева из Беларуси – 11:1.
Двукратный чемпион мира Муса Евлоев выиграл финальную схватку в категории до 97 кг, взяв верх над венгром Балашом Кишем — 8:0.
Греко-римская борьба. Чемпионат Европы. Варшава, Польша
До 60 кг
1. Сергей Емелин (Россия).
2. Керем Камал (Турция).
3. Разван Арнаут (Румыния) и Виктор Петрик (Украина).
До 82 кг
1. Адлан Акиев (Россия).
2. Радик Кулиев (Беларусь).
3. Айвенго Рикадзе (Грузия) и Ханнес Вагнер (Германия).
До 97 кг
1. Муса Евлоев (Россия).
2. Балаш Киш (Венгрия).
3. Николоз Кахелашвили (Италия) и Николай Стодуб (Беларусь).
Всего борцы греко-римского стиля принесли в копилку сборной России пять золотых медалей. Ранее Эмин Сефершаев (весовая категория до 55 кг) со счетом 7:0 уверенно победил Экрема Озтюрка из Турции. Еще одно золото принес России Жамболат Локьяев (до 63 кг) — его победа тоже получилась «сухой» (5:0), а соперником был Талех Маммадов из Азербайджана.