«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом»

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» встречался с «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась вничью — 0:0.

«Манчестер Юнайтед» продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до 13 матчей, а «Лидс» теперь непобедим в шести играх чемпионата Англии.

На 20-й минуте мяч попал в руку игроку «МЮ» Шоу, но после просмотра эпизода пенальти решили не назначать. В матче было показано пять желтых карточек.

«Лидс» в 33 матчах набрал 47 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Манчестер Юнайтед» 67 очков и второе место. Манкунианцы отстают от уверенно лидирующего в АПЛ «Манчестер Сити» на 10 очков.

В следующем туре «Лидс» в гостях встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится в субботу, 1 мая. Манкунианцы в воскресенье, 2 мая, примут на своем поле «Ливерпуль».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Манчестер Юнайтед».