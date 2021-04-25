Гимнастка Мельникова завоевала вторую медаль на чемпионате Европы

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Победу на турнире в Базеле одержала Джессика Гадирова, представляющая Великобританию, третье место заняла итальянка Ванесса Феррари.

Еще одна россиянка — Виктория Листунова (Россия) – заняла седьмое место.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария

Женщины. Вольные упражнения

1. Джессика Гадирова (Великобритания) – 13,966

2. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,900

3. Ванесса Феррари (Италия) – 13,600

24 апреля Мельникова выиграла золото в упражнении на брусьях, а чуть ранее россиянка стала второй в многоборье.

Мельникова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призер чемпионата мира в командном первенстве (2018, 2019), двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях.

Серебряным призером стал и Давид Белявский, в заключительный день турнира он стал вторым в упражнениях на брусьях. На нынешнем чемпионате Европы 29-летний Белявский также завоевал серебряную награду в личном многоборье.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст Нагорный стал восьмикратным чемпионом Европы.