Мостовой порассуждал о важности дерби для Тедеско

Экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой порассуждал о важности дерби с ЦСКА для наставника «Спартака» Доменико Тедеско.

«Важно ли выиграть для Тедеско? Мне все равно. Чего мы только ни слышали, ни видели. То приходит, то уходит. Сегодня, все-таки, «Спартак» — фаворит», — сказал Мостовой в беседе с «Чемпионат.com».

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – армейцы расположились на пятой строчке. В рамках чемпионата России «Спартак» в последний раз обыгрывал ЦСКА 19 августа 2019 года (3:2).

В матче первого круга армейцы победили со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Всего команды провели между собой 192 матча. «Спартак» победил в 82 играх. 72 встречи закончились победой армейцев. Также «Спартак» лидирует по количеству забитых мячей в дерби (323:285).

Ранее Андрей Червиченко назвал победителя в матче «Спартак» — ЦСКА.