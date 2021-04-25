Хабиб поздравил Усмана с защитой пояса UFC

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поздравил Камару Усмана с защитой пояса UFC.

«Очень рад за тебя», — написал Хабиб в сториз Instagram.

Африканец нокаутировал 36-летнего представителя США Хорхе Масвидаля во втором раунде: Камару буквально одним панчем в челюсть снес голову Хорхе, после чего нанес еще несколько ударов лежащему на настиле оппоненту.

Для 33-летнего спортсмена этот успех стал 19-м в профессиональной карьере. Масвидаль же потерпел 15-е поражение.

Предыдущий поединок между атлетами прошел в 2020 году и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Напомним, что этот турнир проходил в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на травму бойца Криса Вайдмана, которую он получил в поединке Юрайей Холлом.