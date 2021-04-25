Жена Овечкина удивила подписчиков своей худобой

Жена форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина Анастасия выложила в Instagram фото в купальнике.

Подписчиков удивил внешний вид Анастасии. При росте 178 см ее вес составляет 57 кг.

«Настенька, это уже нездоровая худоба, зачем вам это? Может, вы больны? Не со злостью написала. Я сама прошла через это. Когда все время кажется, что еще чуть-чуть нужно лишнего убрать», — написала одна из подписчиц.

Другой пользователь отметил, что «именно так начинается анорексия».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии здоровья Овечкина.