Глава UFC отреагировал на жуткую травму Вайдмана

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на травму бойца Криса Вайдмана, которую он получил в поединке Юрайей Холлом.

Напомним, поединок завершился досрочной победой Холла в первом раунде: американец на 14-й секунде нанес лоукик, ставший для него роковым — после удара его нога буквально сломалась, и рефери пришлось прекратить бой.



Травма оказалась настолько серьезной, что бывший чемпион UFC в среднем весе покинул октагон в слезах на носилках.

«Первый боец в истории UFC, победивший без единого нанесенного удара», — написал Уайт в Instagram.

В главном поединке вечера Камару Усман в четвертый раз защитил титул чемпиона полусреднего дивизиона UFC.

Африканец нокаутировал 36-летнего представителя США Хорхе Масвидаля во втором раунде: Камару буквально одним панчем в челюсть снес голову Хорхе, после чего нанес еще несколько ударов лежащему на настиле оппоненту.

Ранее Вайдман покинул турнир UFC 261 на носилках.