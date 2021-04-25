Капризов признан первой звездой матча против «Сан-Хосе»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного сезона против «Сан-Хосе».

Россиянин отметился заброшенной шайбой.

Второй звездой матча признан одноклубник Капризова Кевин Фиала (1+1). Замкнул тройку сильнейших Джаред Сперджен из «Миннесоты» (1+1).

Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эн-Пи Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Сутер, Маркус Фолиньо, Джаред Сперджен, Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Ник Бонино, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Логан Кутюр, Эвандер Кейн и Йоахим Бличфилд. Этот успех позволил «Миннесоте» набрать 65 очков и закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице Западного дивизиона. Стоит отметить, что «Уайлд» обеспечили себе выход в Кубок Стэнли

«Акулы» с 41 баллом расположились на шестой позиции.

Ранее сообщалось о том, что шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Сан-Хосе».