Третьяк рассказал, что не собирался возглавлять ФХР до встречи с Путиным

Глава Федерации хоккея России (ФХР) рассказал, что он не собирался возглавлять организацию до встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает РИА «Спорт».

Функционер рассказал, что не собирался идти в ФХР, ведь хватало работы в комитете по спорту Госдумы, который он тогда возглавлял, но Путин вызвал его в Кремль.

«Путин спросил, почему мы с 1993 года не можем стать чемпионами мира и провалились на Олимпиаде. Как мог объяснил, чего не хватает, что нужно сделать. И Путин сказал важнейшие слова: «Владислав, мне победы нужны – мне россиян объединять надо». После этого я не мог отказаться», — добавил Третьяк.

Напомним, Третьяк возглавляет ФХР с 25 апреля 2006 года. С тех пор россияне смогли победить на четырех чемпионатах мира и Олимпиаде 2018 года.

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