Тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии здоровья Овечкина

Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии здоровья россиянина Александра Овечкина.

«Будет ли он на следующей игре? Не уверен на данный момент. Мы станем проявлять осторожность на этом этапе сезона. Не собираемся ничем рисковать, пока идем к плей-офф», — написал Лавиолетт в своем Twitter.

Напомним, россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», который прошел 23 апреля.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».