Усман финишировал Масвидаля в главном поединке UFC 261

Боец смешанных единоборств (ММА) из Нигерии Камару Усман в четвертый раз защитил титул чемпиона полусреднего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире 261.

Африканец нокаутировал 36-летнего представителя США Хорхе Масвидаля во втором раунде: Камару буквально одним панчем в челюсть снес голову Хорхе, после чего нанес еще несколько ударов лежащему на настиле оппоненту.

Для 33-летнего спортсмена этот успех стал 19-м в профессиональной карьере. Масвидаль же потерпел 15-е поражение.

Предыдущий поединок между атлетами прошел в 2020 году и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

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