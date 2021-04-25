Масвидаль пообещал вернуться в UFC после поражения от Усмана

Боец смешанных единоборств (ММА) из США Хорхе Масвидаль прокомментировал поражение от Камару Усмана в поединке за титул чемпиона полусреднего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире 261.

По его словам, подобная неудача случилась с ним впервые в карьере.

«Я никогда в жизни не был так нокаутирован на глазах у своей публики. Усман честно победил, кроме уважения — ничего. Но я благословлен и обязательно вернусь», — заявил Масвидаль после боя.

Напомним, что для 33-летнего спортсмена этот успех стал 19-м в профессиональной карьере. Масвидаль же потерпел 15-е поражение.

Предыдущий поединок между атлетами прошел в 2020 году и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию ивента в Джексонвилле, где присутствовало 15 тысяч болельщиков.

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