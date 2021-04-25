Теннисист Карацев сыграет в финале турнира в Белграде против Берреттини

Российский теннисист Аслан Карацев сыграет в финале турнира в Белграде против Маттео Берреттини.

Итальянский спортсмен переиграл японца Таро Даниэля в трех сетах: 6:1, 6:7 (5:7), 6:0.

Поединок продлился 2 часа 7 минут. За это время Берреттини десять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейкпойнтов.

Финальный матч состоится сегодня, 25 апреля.

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

В данный момент Карацев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 27-е место. Джокович является первой ракеткой мира.

Стоит отметить, что в марте 2020 года Карацев выиграл турнир в Дубае, обыграв в финале Ллойда Харриса из ЮАР со счетом 6:3, 6:2.

Джокович является 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Ранее Аслан Карацев поделился эмоциями от победы в матче 1/2 финала турнира в Белграде.