Карацев войдет в топ-5 чемпионской гонки АТР

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира, который проходит в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

В финале представитель России сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Отметим, что этот успех позволит 27-летнему осетину сместить победителя «Мастерса» в Майами Хуберта Хуркача и ворваться в топ-5 чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Помимо него, в пятерке лучших находятся еще два россиянина — Андрей Рублев и Данил Медведев.

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

Сейчас Карацев занимает в рейтинге АТР 27-е место. Джокович является первой ракеткой мира.

Джокович является 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Ранее Аслан Карацев поделился эмоциями от победы в матче 1/2 финала турнира в Белграде.