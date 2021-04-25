Карацев отыграл 23 брейк-пойнта в победном матче против Джоковича

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира, который проходит в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

По ходу игры 27-летний осетин отыграл 23 брейк-пойнта из 28 (82%). В решающей партии Карацев отыграл десять из десяти таким мячей (100%).

В финале представитель России сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

В данный момент Карацев занимает в рейтинге АТР 27-е место. Джокович является первой ракеткой мира.

Джокович является 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Ранее Аслан Карацев поделился эмоциями от победы в матче 1/2 финала турнира в Белграде.