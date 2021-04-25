Чесноков выразил опасения по поводу перспектив Карацева в финале

Полуфиналист »Ролан Гаррос» Андрей Чесноков прокомментировал победу Аслана Карацева над Новаком Джоковичем в полуфинале турнира серии АТР-250 в Белграде. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, у 27-летнего осетина могут возникнуть проблемы в финальном матче из-за усталости.

«Темп у игры был великолепным. Оба играли на пределе, каждый давил, каждый искал пустую точку на корте, чтобы так направить мяч, дабы сопернику было сложно. Карацев двигался сумасшедше, все доставал, покрывал всю площадку.

Надеюсь, что после такого у Аслана хватит времени восстановиться», — сказал Чесноков.

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

В настоящее время Карацев занимает в рейтинге АТР 27-е место. Джокович является первой ракеткой мира.

Джокович является 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Ранее Аслан Карацев поделился эмоциями от победы в матче 1/2 финала турнира в Белграде.