Вайдман досрочно уступил Холлу на турнире UFC 261

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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Крис Вайдман проиграл Юрайю Холлу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 261.

Поединок завершился досрочной победой Холла в первом раунде: американец на 14-й секунде нанес лоукик, ставший для него роковым — после удара его нога буквально сломалась, и рефери пришлось прекратить бой.

Таким образом, Холл смог взять реванш у Вайдмана за поражение одиннадцатилетней давности.

Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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