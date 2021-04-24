Названы лучшие сейвы недели АПЛ

Двойной сейв голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса признан лучшим по итогам недели в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Голкипер спас свою команду в поединке против «Саутгемптона» (2:1).

Также в топ-5 попали спасения Руя Патрисиу («Вулверхэмптон»), Алисона Бекера («Ливерпуль»), Альфонсо Ареоля («Фулхэм»), а также сейв Льориса в поединке с «Эвертоном».

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити», набрав 77очков. На втором месте идет «Манчестер Юнайтед», имеющий в своем активе 66 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Лестер». «Лисы» набрали 59 очков.

«Ливерпуль», который стал победителем прошлого турнира, занимает шестое место, отставая от подопечных Хосепа Гвардиолы на 23 балла.

Из матчей следующей недели стоит выделить противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Арсенала», «Челси» и «Фулхэма», а также «Саутгемптона» и «Лидса».

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