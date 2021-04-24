«Спартак» пошутил над словами Фирмино про разгромную победу «Ливерпуля» над красно-белыми

Московский «Спартак» отреагировал на слова игрока английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который заявил, что не помним разгрома «Спартака» в матче Лиги чемпионов.

«Мы тоже не помним», — написала пресс-служба «Спартака» в Twitter.

Встреча, прошедшая в 6 декабря 2017 года на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 7:0 в пользу английского клуба. Фирмино стал автором одного из голов. Также хет-трик оформил Филиппе Коутиньо, дублем отметился Садио Мане, еще один мяч забил Мохамед Салах.

После 32 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 53 очка, занимает шестое место в турнирной таблице первенства. В нынешнем сезоне Фирмино принял участие в 42 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Подопечные Доменико Тедеско располагаются на третьей строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 47 баллов. В следующем туре «Спартак» сыграет против ЦСКА. Матч пройдет 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее Фирмино признался, что не помнит разгромную победу над московским «Спартаком» в матче группового этапа Лиги чемпионов.