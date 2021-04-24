Нигматуллин: «Спартак» зря занялся околофутбольными играми

Бывший вратарь сборной России по футболу, «Спартака» и ЦСКА Руслан Нигматуллин оценил состояние красно-белых и армейцев в преддверии очной встречи команд. Он считает, что «Спартак» имеет больше шансов на победу, назвав при этом причину неудач подопечных Доменико Тедеско в двух последних играх – «Спартак» подходит к дерби после поражений от «Локомотива» и «Уфы».

«Спартак» - ЦСКА – это всегда украшение, всегда очень интересно, всегда очень напряженно, вне зависимости от того, где находятся команды и за какие места борются. Поэтому этот матч, безусловно, в центре внимания.

Команды находятся примерно в одном моральном и физическом состоянии после последних неудач. С чем связаны поражения «Спартака»? Как мне кажется, команда не в ту степь ударилась. Я имею в виду конфликты и разбирательства с судьями. Это околофутбольная возня, которая навредила команде и отвлекла от главной задачи – побеждать на футбольном поле. Олег Иванович Романцев нас всегда учил, что можно хорошо тренироваться, в прессе красиво говорить, зажигать после тренировки. Но побеждать можно только на поле. Только так спартаковцы и могут победить армейцев.

ЦСКА, конечно, при Ивице Оличе неплохо начал. Нельзя сказать, что были серьезные соперники поначалу, но затем два серьезных испытания подопечные Олича провалили. И это было вполне ожидаемо – все-таки для клуба было большим риском назначать его. И он брал команду в не очень хорошем состоянии, за такой короткий период сделать что-то серьезное было сложно. Так что считаю, что в этом дерби чуть больше шансов на победу имеют хозяева поля. Но в целом, и та, и другая команда может преподнести сюрпризы», - констатировал Нигматуллин», — сказал Нигматулин «Газете.Ru».

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – «армейцы» расположились на пятой строчке.

Ранее бывшая первая ракетка мира и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказался о предстоящем матче 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и столичным ЦСКА.