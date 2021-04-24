Кафельников скептически относится к шансам «Спартака» на победу над ЦСКА

Бывшая первая ракетка мира и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказался о предстоящем матче 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и столичным ЦСКА.

«Это будет дерби двух не очень хорошо выглядящих сегодня команд. У меня нет оптимизма перед дерби с ЦСКА. Я даже не уверен в том, что футболисты выйдут «заряженными» на игру. Скептически отношусь к шансам подобного «Спартака» на победу», — цитирует Кафельникова Sport24.

По мнению экс-теннисиста, после поражения от московского «Локомотива» (0:2) игра красно-белых не вселяет уверенности.

«Спартак» выбыл из чемпионской гонки? А он изначально в ней не участвовал», — добавил Кафельников.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на «Открытие Банк Арене» 25 апреля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. ЦСКА с 46 баллами располагается на пятой строчке.

Встреча команд в первом круге чемпионата России, прошедшая 13 сентября на «ВЭБ Арене», завершилась победой красно-синих со счетом 3:1.

Ранее бывший футболист «Спартака» Радослав Ковач, ныне возглавляющий чешский клуб «Опава», пожелал красно-белым победы в предстоящем дерби с ЦСКА.