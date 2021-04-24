Губерниев назвал точный счет «Спартак» — ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч 27-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА.

«У «Спартака» проблем полно, у ЦСКА новый тренер. Мне кажется, что в этой встрече фаворит именно «Спартак». Серьезно повлияют и травмы у ЦСКА. Думаю, будет результативная ничья 2:2», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на «Открытие Банк арене» 25 апреля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. ЦСКА с 46 баллами располагается на пятой строчке.

Встреча команд в первом круге чемпионата России, прошедшая 13 сентября на «ВЭБ Арене», завершилась победой красно-синих со счетом 3:1.

Ранее ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил готовность команды к дерби против ЦСКА. Он не сомневается в том, что соперники проведут яркий матч.