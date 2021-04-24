Игрок «Ливерпуля» признался, что не помнит разгрома «Спартака»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино признался, что не помнит разгромную победу над московским «Спартаком» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в 6 декабря 2017 года на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 7:0 в пользу английского клуба. Фирмино стал автором одного из голов. Также хет-трик оформил Филиппе Коутиньо, дублем отметился Садио Мане, еще один мяч забил Мохамед Салах.

У игрока «Ливерпуля» спросили, не жалко ли ему было соперников.

«Черт, я не помню этого матча. Я вам клянусь!» — цитирует Фирмино «Чемпионат.com».

После 32 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 53 очка, занимает шестое место в турнирной таблице первенства. В нынешнем сезоне Фирмино принял участие в 42 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее «Спартак» остроумно пошутил на тему создания европейской Суперлиги.