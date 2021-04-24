Щербакова и Чен стали атлетами апреля по версии Американской спортивной академии

Россиянка Анна Щербакова и американец Нэйтан Чен стали атлетами месяца по версии Американской спортивной академии, сообщается на официальном сайте организации.

В марте 2021 года оба спортсмена стали чемпионами мира в одиночном катании. Для представителя США этот титул стал третьим, российская фигуристка завоевала золото мирового первенства впервые.

Также Щербакова заняла первое место на командном первенстве мира в японской Осаке в составе сборной России. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020) и обладательницей серебра финала Гран-при (2019).

Также в нынешнем сезоне она победила на двух этапах Кубка России и заняла первое место в командном турнире.

Чен — бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в командных соревнованиях, чемпион четырех континентов (2017), трехкратный победитель финала Гран-при (2017—2019) и пятикратный чемпион США (2017—2021).

Ранее Щербакова подвела итоги прошедшего сезона.