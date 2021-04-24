Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 20-ю шайбу в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз». Его ассистентом выступил Джаред Сперджен.

Матч «Лас-Анжелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» продолжается, после первого периода счет 1:1.

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте в 2015 году в пятом раунде. В 2017 году форвард перешел из «Салавата Юлаева» в столичный ЦСКА и завоевал с армейским клубом Кубок Гагарина в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что до этого Капризов установил клубный рекорд среди новичков по голам в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги. В ночь с 21 на 22 апреля «Миннесота» переиграла «Аризону Койотс», а Капризов отметился заброшенной шайбой. Для российского форварда это 19-я шайба в текущем регулярном чемпионате, что стало рекордом по этому показателю. До этого достижение принадлежало Мариану Габорику, который в сезоне-20001 забросил 18 шайб.