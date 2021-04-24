Гиггз отрицает обвинения в нападении на двух женщин

Главный тренер сборной Уэльса и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отрицает свою вину в нападении на двух женщин, передает «Би-би-си».

Специалист обвиняется в том, что нанес телесные повреждения своей бывшей девушке Кейт Гревилл, а также в нападении а еще одну женщину в ноябре 2020 года. После выдвинутых в адрес тренера обвинений он был отстранен от работы в сборной Уэльса.

«Я уважаю надлежащую правовую процедуру и понимаю серьезность обвинений. Я с нетерпением жду возможности очистить свое имя. Хотел бы пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам успехов на Евро этим летом», — заявил Гиггз.

Главным тренером сборной Уэльса на предстоящем чемпионате Европы станет Роберт Пейдж, его помощником будет Альберт Стейвенберг. Напомним, что на Евро-2016 Уэльс дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю турнира (сборной Португалии).

Ранее сообщалось, что Гиггз отстранен от работы в сборной Уэльса из-за подозрений в нападении на двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса. Согласно официальному заявлению, руководство организации приняло во внимание решение прокуратуры предъявить бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» обвинение и начать расследование в его отношении.