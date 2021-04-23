В Ярославле подожгли могилу хоккеиста «Локомотива». Об этом сообщает «Ярновости».

По информации источника, на записях кадров видеонаблюдения отчетливо виден акт вандализма, совершенный неустановленными лицами. Данная съемка была передана в УМВД России по Ярославской области.

Отмечается, что в департамент территориальной безопасности обратился клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив».

«Полиция сработала очень оперативно, в данный момент ведутся разыскные мероприятия, чтобы привлечь нарушителей к ответственности», — заявил представитель мэрии Ярославля Андрей Овчинников.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина подопечные Андрея Скабелки завершили выступление на стадии полуфинала Западной конференции, уступив в семи матчах московскому ЦСКА.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после публикаций средств массовой информации об осквернении памятника героям шестой роты в городе Остров Псковской области.