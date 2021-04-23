ЦСКА обыграл «Фенербахче» во втором четвертьфинальном матче Евролиги

Московский ЦСКА обыграл турецкий «Фенербахче» во втором четвертьфинальном матче плей-офф нынешнего сезона баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в российской столице на арене «Мегаспорт» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 78:67.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Д. Хэккетт, набравший 14 очков, сделавший четыре подбора и отдавший девять результативных передач.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (27) набрал М. Гудурич. На его счету также два подбора и три точных паса.

После этой игры подопечные Димитриса Итудиса повели в серии до трех побед со счетом 2:0.

Третья встреча этих команд состоится в Стамбуле 28 апреля.

Ранее сообщалось, что известный в прошлом игрок в американский футбол О. Джей Симпсон осудил высказывание форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который на своей странице в «Твиттере» выложил фотографию полицейского, застрелившего афроамериканку.