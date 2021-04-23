Стал известен состав сборной России на матч против Белоруссии
Стал известен состав сборной России на матч Еврочелленджа против Белоруссии. Список игроков, доступных на предстоящий матч, опубликован в официальном Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Место в воротах с первых минут займет голкипер петербургского СКА Александр Самонов. На скамейке начнет встречу Иван Бочаров.
Игра пройдет в российской столице на «ВТБ Арене», где свои домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) проводит московское «Динамо». Стартовое вбрасывание состоится в 18:00 по московскому времени.
Напомним, что 28 апреля подопечные Валерия Брагина вылетят в Швейцарию, где начнут подготовительный сбор для участия в предстоящем мировом первенстве, которое состоится в Латвии.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отказ нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина ехать в составе сборной России на чемпионат мира в Латвию.
Есть состав на матч против сборной Белоруссии. Смотрим, готовимся болеть.— Хоккей России (@russiahockey) April 23, 2021
��Вратари: Самонов, Бочаров #россиявмоемсердце pic.twitter.com/w6bBFkI5SX