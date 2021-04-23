Россиянка Гулиева будет выступать за сборную Турции по легкой атлетике

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Серебряная призерка Олимпийских игр 2012 года Екатерина Гулиева будет выступать за сборную Турции по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсменка ранее выступала под фамилией Поистогова и Завьялова.

В 2019 году Екатерина Завьялова вышла замуж за турецкого легкоатлета азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева и взяла его фамилию.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне за нарушение антидопинговых правил отстранил от выступлений Екатерину Гулиеву (Завьялову) на два года и лишил ее серебряной медали зимнего Чемпионата Европы-2015 в Праге, но она сохранила серебряную медаль Олимпиады-2012. Отстранение отсчитывалось с 24 августа 2015 года.

Ранее сообщалось, что бывший глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин принял решение не подавать апелляцию на решение о четырехлетней дисквалификации.