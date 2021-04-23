О Джей Симпсон осудил пост Леброна и поддержал офицера, застрелившего афроамериканку

Известный в прошлом игрок в американский футбол О. Джей Симпсон осудил высказывание форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который на своей странице в «Твиттере» выложил фотографию полицейского, застрелившего афроамериканку, с подписью «Ты следующий». После пост был удален.

16-летняя афроамериканка Макайя Брайант была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном.

«Я немного расстроен тем, как эту ситуацию подали в большинстве СМИ. Они преподнесли все так, будто полицейский слишком остро отреагировал и убил молодую афроамериканку. Но когда я увидел видео целиком, понял, что у полицейского не было выбора. Он среагировал. Все бы хотели, чтобы он вытащил электрошокер, поступил как-то по-другому. Но если бы он не сделал то, что сделал, мне кажется, другой человек лишился бы жизни. Я не могу винить его в том, что он сделал», — сказал Симпсон в Twitter.

О. Джей Симпсон в 1994 году подозревался в убийстве своей жены и ее любовника, но был оправдан и избежал смертной казни.

В 2008 году был приговорен к 33 годам тюремного заключения уже по обвинению в похищении людей и вооруженном ограблении.

В 2017 году Симпсон был помилован и вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп раскритиковал форварда Леброна Джеймса за его высказывания в Twitter по поводу убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант. .