Трамп: расистские высказывания Леброна противны и унизительны

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его недавнее высказывания в Twitter по поводу убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант. Девушка была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном. Леброн опубликовал фото офицера с подписью «Ты следующий», но позже удалил сообщение.

«Леброну Джеймсу следует сосредоточиться на баскетболе, а не заниматься разрушением НБА, у которой были зафиксированы самые низкие телевизионные рейтинги за всю ее долгую и выдающуюся историю. Расистские высказывания Джеймса вызывают разногласия, они противны, оскорбительны и унизительны. Леброн может быть великим баскетболистом, но он ничего не делает для объединения нашей страны», – приводит слова Трампа Newsweek.

21 апреля бывший офицер полиции США Дерек Шовен был признан виновным по всем пунктам в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Приговор будет вынесен спустя несколько недель, полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Преступление произошло в мае 2020 года и вызвало волну протестов против полицейского произвола не только в США, но и в некоторых странах Европы. Сотрудник правоохранительных органов был уволен вскоре после совершенного. Приговор Шовену не оставил равнодушным и спортивный мир, куда также после смерти Флойда пришел лозунг «Black Lives Matter» («Жизни черных важны»).

Ранее НБА и НХЛ выступили с заявлением о признании экс-полицейского виновным в убийстве Флойда